Gissi, sabato la presentazione del libro “Favole di Cioccolata - Storie tra borghi, castelli, paesi incantati"

GISSI - Sabato 29 giugno, alle ore 18, a Gissi, si terrà la presentazione del libro “Favole di Cioccolata - Storie tra borghi, castelli, paesi incantati. Fantasie…Ieri, oggi, domani.” L'evento, organizzato dall’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro”, avrà luogo nella piazzetta antistante palazzo Carunchio. “Questo libro raccoglie le storie scritte dagli alunni di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Istituto – afferma la dirigente scolastica Aida Marrone - il libro è stato realizzato, nell’ambito del ‘Progetto Lettura’ presente da anni nel nostro piano dell’offerta formativa, allo scopo di promuovere il piacere della lettura e, al contempo, il piacere della scrittura. L’obiettivo è stato raggiunto: i bambini e i ragazzi hanno prodotto centinaia di testi e tanti altri continuano a scrivere, assaporando, così, il gusto di esprimersi attraverso le parole scritte, canale comunicativo purtroppo sempre meno usato dalle giovani generazioni. Il lettore – prosegue la dirigente - intraprenderà un viaggio che lo porterà a volte nel passato, con le storie che gli alunni hanno raccolto dagli adulti e dagli anziani, a volte nel presente, con i racconti che trattano delle esperienze scolastiche e dei percorsi condotti a scuola, a volte ancora nel futuro, quello che i piccoli immaginano, dando spazio alla loro creatività e alla loro fantasia. Agli interventi di presentazione si accompagnerà, la lettura di alcune pagine del libro. Sarà presente la Gemma Edizioni, che ha seguito il lavoro e curato l'impaginazione e la stampa, con la dott.ssa Gemma Gemmiti.”

“Non soltanto borghi, ma anche storie prese dalla narrazione locale – aggiunge la maestra Mariagrazia Ciancaglini – storie che i bambini hanno scritto anche in occasione di giornate a tema dedicate all’autismo e Rosadigitale, (manifestazione per le pari opportunità di genere nella tecnologia). Un’esperienza fantastica per i piccoli che “attraverso l’uso dei disegni – conclude la maestra - hanno offerto un grande e prezioso contributo per la stesura del libro.”

All’evento, moderato da Angela Menna, giornalista, interverranno: dott.ssa Aida Marrone, dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro”; Mattia Basilico, consigliere delegato del Comune di Gissi; dott.ssa Filomena Lucci, formatrice Metodo Montessori e assessore all’Istruzione del Comune di Carpineto Sinello; Davide D’Ugo, laureato in Beni Culturali e Gemma Gemmiti, fondatrice della casa editrice Gemma Edizioni. A seguire il saluto dei sindaci e alcuni interventi musicali.