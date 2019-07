A Monteodorisio arriva il concorso per band "Musica in borgo:" iscrizioni aperte fino al 16 luglio

Dopo la presentazione del calendario estivo, cominciano ad arrivare i primi eventi a Monteodorisio. Tra le novità dell'anno, il concorso musicale rivolto ai giovani musicisti del territorio.

"E’ online la domanda per accedere al concorso per band 'Musica in borgo', con l’obiettivo di promuovere il borgo attraverso l’abbinamento di buona musica, dando voce ai giovani musicisti del territorio - si legge in un post su fb del Comune - le date scelte per le serate sono: giovedì 1 agosto 2019 (serata Cover) e venerdì 23 agosto 2019 (serata Cover/Inediti). Al concorso sono ammessi tutti i generi musicali e i testi in qualsiasi lingua, compresi i dialetti."

"Al vincitore di ogni categoria - aggiunge il Comune di Monteodorisio - verrà consegnato un premio in denaro pari a €400,00. Il modulo di iscrizione deve essere inviato all’indirizzo e-mail del Comune (comunemonteodorisio@alice.it) entro le 23.59 del giorno martedì 16/07/2019, specificando come oggetto: “Musica in borgo.” Per le iscrizioni e maggiori informazioni sul regolamento è possibile consultare il seguente sito https://tinyurl.com/y28sfx3y

Contatti: Alessandro Mucci, assessore comunale con delega agli eventi (389.1926595) e Mariachiara Del Giango, consigliere comunale (320.4246786).