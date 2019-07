La banda di Monteodorisio compie 20 anni, sabato 13 luglio i festeggiamenti

L’associazione musicale di Monteodorisio compie 20 anni e festeggerà il suo “compleanno” sabato 13 luglio. L’evento avrà luogo in piazza Umberto I, a partire dalle ore 16 e si aprirà con l’accoglienza delle bande di Archi, Furci e Cupello, unitamente alla banda di Monteodorisio, per poi proseguire con la sfilata per le vie del paese.

Ci sarà poi il ritrovo presso il monumento dei caduti con un piccolo rito civile insieme alle autorità e un corteo in piazza Umberto I. A seguire l’estrazione dei premi della lotteria, al termine del quale è previsto un rinfresco nel piazzale antistante la sede della banda (scuola materna).

“Per il nostro 20° anniversario dobbiamo aspettarci tanto divertimento – spiega il maestro Claudio Manfredi – sarà un giorno di festa con il nostro spirito di aggregazione e ci saranno tante sorprese durante la giornata. Far parte della banda – aggiunge Manfredi - è vita, impegno e sacrificio. E’ questo quello che mi hanno insegnato da piccolo e che continuo a trasmettere ai miei ragazzi. La parola banda è uno stile di vita, che richiede tanto impegno e dedizione.”