Monteodorisio, successo per la sagra delle 'Ndernappe': "Portiamo avanti le nostre tradizioni"

Buoni riscontri per la sagra delle "Ndernappe" e "Pallotte casce e ove", l'evento messo ogni anno a punto dalla Pro Loco di Monteodorisio con l'intento di "far conoscere la cultura del borgo e proteggere la memoria delle piccole e grandi tradizioni del territorio."

Anche quest'anno, tra cibo, musica e divertimento, tantissime le persone intervenute alla manifestazione per assaporare la pasta (preparata con farina integrale, sugo di ventricina) premiata come prodotto topico 2014 alla Camera di Commercio di Chieti. "Nonostante tante manifestazioni nel Vastese, abbiamo riscontrato una grande partecipazione - spiega Nicola Piccirilli, presidente della Pro Loco - il segreto che ci consente di portare avanti le nostre tradizioni risiede innanzitutto nel nome di questo piatto particolare. 'Ndernappe' e 'pallotte' sono parole poco conosciute, ma entrambe suscitano attenzione. Abbiamo preparato 2510 polpette, solo la prima sera abbiamo consumato circa la metà."

"Pienone in entrambe le serate - afferma Marco Piccirilli, segretario della Pro Loco - le persone sono rimaste molto soddisfatte e incuriosite dagli ingredienti che caratterizzano le nostre tradizioni, ogni anno stiamo ottenendo sempre tanta partecipazione. Abbiamo prodotto 600 pasti solo nella prima serata. Ringraziamo l'Amministrazione Comunale e tutte le persone che hanno deciso di partecipare."

"Ottimi risultati per la sagra delle “Ndernappe” e “Pallotte casce e ove.” Due serate bellissime per valorizzare e far conoscere le nostre tradizioni - dice il sindaco Catia Di Fabio - ringraziamo la Pro Loco per tutto l’impegno, l’organizzazione e l’entusiasmo, la Protezione Civile Valtrigno, Il Castello e tutte le persone intervenute."