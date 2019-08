Via all’evento “Musica in borgo”: domani la prima serata

Domani sera a Monteodorisio prende il via “Musica in borgo”, l’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di dare voce ai giovani musicisti del territorio.

Si partirà alle ore 21 in piazza Umberto I per la serata cover con l’esibizione di tre band: “Cafè Racer” , “I Taverna” e “Soulmeds.” La serata successiva, “Cover/inediti” prevista per venerdì 23 agosto, vedrà invece l’esibizione di altri quattro gruppi: “Brothers Mood”, “Davai”, “Golkonda” e “September Spring.” Ospite della serata sarà Lorenza Di Cesare, 3^ classificata Miss Mondo Italia Vitality’s.

Al vincitore di ogni categoria verrà consegnato un premio in denaro pari a 400,00 euro. L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare.