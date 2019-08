Cupello, aperte fino al 4 agosto le iscrizioni per “Tu sì che vali”

Manca poco alla 5^ edizione di “Tu sì che vali”, l’evento che ha l’obiettivo di promuovere il talento in tutte le sue forme artistiche (canto, ballo, recitazione, cabaret). Anche quest’anno, la competizione si terrà il 18 e il 19 agosto in Piazza Garibaldi a Cupello. Per partecipare alla 5^ edizione, è possibile iscriversi entro e non oltre le ore 24.00 del 4 agosto.

“Tutte le eventuali richieste pervenute prima o dopo il periodo sopra riportato non saranno prese in carico – si legge nel Regolamento - per iscriversi al concorso è necessario seguire attentamente le seguenti istruzioni: compilare l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito www.tusichevali.it, sezione ‘iscrizioni’; allegare nel modulo interattivo di cui sopra n.01 video (durata max.4min) e n.01 foto che possano mettere in risalto le qualità artistiche del concorrente. Questo è un passaggio fondamentale, poiché il materiale inviato sarà utilizzato per effettuare le preselezioni (rif.Par. 1.2) dei concorrenti che avranno accesso alla prima serata del 18/08/2019 – spiega il regolamento - (per l’upload dei file, sarà sufficiente seguire le istruzioni riportate direttamente nel modulo interattivo, la procedura è semplicissima). Occorre poi versare la quota d’iscrizione meglio descritta in seguito (rif.Par.1.1) e inviare copia di avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail info@tusichevali.it entro e non oltre il 04/08/2019, indicando in oggetto “IscrizioneTSCV2019 “Nome, cognome o nome d’arte.”

Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il seguente sito: www.tusichevali.it cliccando sulla sezione "regolamento."