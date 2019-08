Cupello, i "Little Events" trionfano a "Tu Sì Che Vali"

Conclusa con successo la quinta edizione di “Tu Si Che Vali”, il talent show svoltosi in piazza Garibaldi a Cupello. Tra cantanti, ballerini e artisti, numerose sono state le esibizioni alternatesi in due giorni. I primi tre classificati sono stati: “I Little Events” (ballerini), Antonio Palumbo (musica con batteria) e Francesca Bosco, cantante. A vincere con il punteggio di 335,56 sono stati proprio i piccoli ballerini, che con il loro hip pop hanno letteralmente incantato il pubblico presente. Secondo posto per il piccolo Palumbo, con 288, 38, seguito da Francesca Bosco, con 274, 63.

“Quinta edizione con ospiti in più, abbiamo creduto in un progetto sociale, che è quello delle Di Carlo sisters, che hanno avuto un ottimo successo.- ha affermato Giovanni Piccirilli, uno degli organizzatori dell’evento - Ritengo che abbiano fatto un ottimo lavoro, iniziativa, noi li ringraziamo per aver accettato il nostro invito e siamo felici di come sono andate queste due serate. Buona squadra e sintonia tra le persone, che è la cosa fondamentale per ogni tipo di associazionismo, il nostro staff è formato da 31 iscritti più il consiglio direttivo, girano attorno a noi quasi 40 persone, tutte affiatate e che fanno vero volontariato. Il segreto è mettersi in gioco senza voler nulla in cambio.”

“C’erano tante persone brave – ha aggiunto l’ospite della finale, Alessia Macari, la ciociara di Avanti un altro - penso che il gruppo che ha vinto ha davvero meritato la vittoria, mi sono divertita tanto e spero di tornare l’anno prossimo.”