A Monteodorisio il primo corso gratuito di autodifesa per donne

Martedì 1° ottobre partirà a Monteodorisio il corso di difesa personale. Aperto a tutte le donne (da 10 a 60 anni), le lezioni si terranno presso l’Istituto comprensivo “Edoardo Molisani” per tutto il mese di ottobre ogni martedì e giovedì dalle 19 alle 20. Il corso, tenuto interamente dal maestro di muay thai, Ivano Siviero, è gratuito. “C’è solo una piccola spesa di 5 euro per la copertura assicurativa. – spiega Siviero - in regalo una benda elastica per la copertura delle mani. Durante il corso sono previste lezioni di arti marziali – aggiunge – utili sia come difesa che in ambito sportivo. In questi anni mi sono dedicato molto a me stesso non trovando mai tempo per gli altri, - prosegue Siviero – ma ora è arrivato finalmente il momento di lanciare questo corso."

"Iniziare ad imparare a difendersi è già un vantaggio per le donne, credo che il corso sia un’occasione per stare insieme, divertirci e fare un po' di movimento. – precisa Siviero - Spesso faccio riferimento a mia madre, sempre impegnata nelle faccende domestiche, senza mai pensare a se stessa. Mi piacerebbe coinvolgere quelle donne che non hanno tempo per sè stesse e forse trovano una scusa per uscire da quel circolo che è fatto solo di doveri.”

Il commento dell’Amministrazione Comunale. “Abbiamo subito accolto questa iniziativa, poiché crediamo che possa rappresentare un'occasione importante nella vita quotidiana di ogni donna. – affermano le consigliere comunali incaricate alle politiche sociali, Mariangela Frani e Mariachiara Del Giango - Il corso di difesa personale può apportare tanti benefici alla salute psicofisica delle donne, soprattutto accrescendo l'autostima, la fiducia e la sicurezza in sè stesse. Acquisendo una maggiore consapevolezza di sé e del proprio corpo, - aggiungono - tale corso può far sì che ogni donna si senta meno indifesa e, dinnanzi a dei comportamenti aggressivi, potrà essere più capace di riconoscerli ed eventualmente di denunciarli per salvaguardare se stessa.”