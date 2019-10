Il Comune di Monteodorisio arriva su WhatsApp: avviato nuovo sistema di informazione per i cittadini

Avviato un nuovo canale informativo per raggiungere i cittadini sul proprio smartphone. Oltre ai tradizionali canali, dal sito, alla presenza su Facebook e Instagram, il Comune di Monteodorisio sarà presente anche su WhatsApp.

“Riteniamo indispensabile tenere informata la cittadinanza su tutto quello che accade nel nostro paese – spiegano in una nota congiunta il sindaco Catia Di Fabio e il vicesindaco Angela Menna – grande soddisfazione, perché ad oggi, considerando le opportunità offerte dalla rete, oltre al contatto diretto con i cittadini, è fondamentale anche stimolare e promuovere la creazione di un sistema comunicativo che dia la possibilità al cittadino di sentirsi coinvolto e aggiornato sulle notizie e le iniziative del paese.”

Il servizio sarà curato volontariamente dal vicesindaco Angela Menna, giornalista e addetta alla comunicazione istituzionale. Quanto alle modalità di attivazione del servizio, i cittadini interessati devono memorizzare sul proprio smartphone il numero seguente: ‪3533457933 e iscriversi al servizio inviando, tramite WhatsApp, il messaggio “Attiva”. Entro 48 ore lavorative, si riceverà la conferma dell’avvenuta iscrizione con un messaggio di benvenuto. Tuttavia, gli utenti avranno anche la possibilità di disattivare il servizio, inviando un semplice messaggio di rinuncia con il testo “Disattiva”.

Il numero di cellulare è valido solo per il servizio descritto. Per qualsiasi comunicazione del cittadino verso il Comune restano pertanto confermati i canali tradizionali. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast. Gli utenti, quindi, non potranno visualizzare gli altri contatti iscritti, interagire con loro o rispondere ai messaggi inviati dal Comune. Ogni numero telefonico resterà anonimo e sarà utilizzato nel rispetto della legge sulla privacy. Le notizie comunicate riguarderanno in particolar modo disservizi temporanei, eventi, iniziative e comunicazioni di pubblica utilità.