I bambini dell’asilo nido “L’Ape Maia” in visita al frantoio per scoprire l’olio

I bambini dell’asilo nido comunale di Monteodorisio, “L’Ape Maia”, sono stati accompagnati ieri mattina dagli educatori presso il frantoio di Giuseppe Presenza per una visita guidata alla scoperta dell’olio.

“L’idea è nata per far conoscere ai bambini i sapori della nostra terra, - spiega Pina Flavia Orlando, educatrice – facendo riferimento al programma educativo incentrato sulle stagioni, a partire dall’autunno con i suoi colori e sapori. Questo percorso è partito con la conoscenza della pianta dell’ulivo, quindi attraverso la visita e il tatto, i piccoli hanno imparato a distinguere la pianta dal suo frutto. Grazie all’accoglienza del frantoio Presenza, è stato possibile integrare il gusto, assaporando una genuina merenda a base di pane e olio, oltre che a vedere la lavorazione dell’ulivo. Lo stupore nei loro volti nel vedere uscire l’olio è stato emozionante. – aggiunge l’educatrice – Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per averci garantito il trasporto.”