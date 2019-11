All'asilo nido “L’Ape Maia” partono i corsi di inglese per i bambini

All’asilo nido comunale “L’Ape Maia” sono iniziati i corsi di inglese per i bambini. A tenere le lezioni il prof. Riccardo Carlucci. “E’ venuto a trovarci parlando in inglese, dicendo ai bambini che c’era la prima colazione - spiega Gabriella Manzi, educatrice – l’attività svolta si è basata sul riconoscimento dei nomi del colori in inglese. I bambini sono stati bravissimi. Il fatto che abbiano partecipato attivamente a questa prima lezione, ascoltando con attenzione il professore, è stata una grande soddisfazione per noi. Le lezioni si terranno ogni mercoledì.“

Tra le varie attività, la scorsa settimana, i piccoli sono stati accompagnati dagli educatori presso il frantoio di Giuseppe Presenza per una visita guidata alla scoperta dell’olio, con l’obiettivo di conoscere l’autunno con i suoi colori e sapori.