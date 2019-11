Successo per il primo corso di autodifesa, Siviero: “Maggiore sicurezza per le donne”

Si è concluso il primo corso gratuito di autodifesa per donne. Numerose le donne che hanno aderito all’iniziativa promossa da Ivano Siviero, maestro di “Officina 84”, la scuola di Muay Thai.

“Abbiamo portato a termine questo primo mese gratuito del corso di autodifesa con un bilancio molto positivo. – spiega Siviero – L’obiettivo è rendere consapevoli le donne che è fondamentale uscire dalla propria routine e imparare a difendersi. Il corso, a grande richiesta, continuerà per tutto il mese di novembre al costo di 20,00 euro mensili per poi ripartire a gennaio. Le donne hanno risposto positivamente al corso, riscontrando un rafforzamento della propria autostima. Inoltre, stiamo lavorando insieme all’Amministrazione Comunale per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2019, (il prossimo 25 novembre). – conclude Siviero - Ci sarà un evento ben articolato, nel quale sarò presente, insieme ad altri ospiti, per sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere ad agire per il cambiamento.”