All’asilo nido l’Ape Maia via al doposcuola e baby parking

Via al doposcuola e baby parking per i bambini dai 6 agli 11 anni. L’iniziativa, messa a punto dall’asilo nido comunale l’Ape Maia di Monteodorisio, prevede aiuto compiti e animazione ludico – espressiva. Il doposcuola, al costo giornaliero di 4 euro, è previsto dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.00.

Intanto, nell’asilo nido sono iniziati recentemente anche i corsi di inglese per i bambini. A tenere le lezioni il prof. Riccardo Carlucci. “E’ venuto a trovarci parlando in inglese, dicendo ai bambini che c’era la prima colazione - spiega Gabriella Manzi, educatrice – l’attività svolta si è basata sul riconoscimento dei nomi del colori in inglese. I bambini sono stati bravissimi. Il fatto che abbiano partecipato attivamente a questa prima lezione, ascoltando con attenzione il professore, è stata una grande soddisfazione per noi. Le lezioni si terranno ogni mercoledì.“