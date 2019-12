Natale del Borgo a Monteodorisio, gli organizzatori: “Risultati oltre le aspettative”

Ottimi riscontri a Monteodorisio per la festa in onore di San Nicola e Santa Lucia e per il “Natale del Borgo”, l’evento messo a punto dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni locali. Nemmeno il freddo pungente ha impedito agli espositori degli stand e ai presenti di trascorrere una serata all'insegna dell'allegria e del divertimento.

Tra le novità, quest’anno la Pro Loco ha organizzato all’interno della sala museale una serata di degustazioni di vini, coinvolgendo i produttori del territorio. “Abbiamo ricevuto moltissimi complimenti – spiega Marco Piccirilli, segretario della Pro Loco - . Siamo più che soddisfatti della riuscita dell’evento, i risultati vanno oltre le aspettative. Insieme a Giuseppe Sciascia, ci impegneremo ad organizzare iniziative di questo tipo anche in futuro. Promuovere le piccole aziende significa aiutare a far crescere i prodotti del nostro comprensorio.”

Durante la serata, le aziende del territorio, Tenuta Oderisio, Terre d’Erce, Priori, il Querceto, l’azienda agricola Ferrante e il frantoio di Giuseppe Presenza, hanno presentato i propri prodotti, raccontando la storia e gli elementi distintivi della propria attività.

“Bellissima festa in onore di San Nicola e Santa Lucia - spiega il sindaco Catia Di Fabio - . Anche la Notte del Borgo si è conclusa con un bilancio del tutto positivo e questo grazie alla Pro Loco, che quest’anno ha ideato e gestito in maniera brillante una serata di degustazione di vini, e di tutte le associazioni, che attraverso mercatini, stand enogastronomici, intrattenimento per bambini e molto altro, si sono adoperati proficuamente per la nostra comunità. Oltre al loro impegno, vogliamo ringraziare il complesso bandistico 'Città di Monteodorisio', l’Asd Futura, l’Azione Cattolica, Officina 84, l’Asi, Happiness Club, gli stand, le due protezioni civili, Valtrigno e il Castello, le forze dell’ordine, e tutte le persone che ieri sera hanno scelto il nostro paese per trascorrere una bella serata.”