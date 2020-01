Cupello, il 3 gennaio appuntamento con il Concerto d'inverno dell'associazione 'Amici della Musica'

Venerdì 3 gennaio, alle ore 19, presso la Chiesa Natività di Maria Santissima di Cupello, si terrà il 24° Concerto d’inverno dell’”Associazione Amici della Musica.” “L'idea nasce da un gruppo di giovani della nostra associazione ‘Amici della Musica’ e dal Direttore del Complesso Bandistico ‘Città di Cupello’, il M° Andrea Menna, uniti dall'amore per la musica e dalla concreta voglia di dare un piccolo contributo in ambito sociale alla propria comunità – spiega Simone Piccirilli, vicepresidente dell’associazione -. Siamo grati al parroco don Nicola Florio che ci ospita da diversi anni ormai per questo tradizionale appuntamento, giunto alla XXIV edizione. Vi aspettiamo – conclude - per scambiarci gli auguri di un sereno 2020 accompagnati dalle musiche di Verdi, Sostakovic, Morricone e altri illustri compositori.”