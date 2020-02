Antonio Argentieri: “Dopo Sanremo nuovi progetti per il territorio”

Dopo aver fatto assaporare la sua cucina nel Roof di Casa Sanremo, insieme ad una delegazione di cuochi abruzzesi, capitanata dalla lady chef Alba Marte, Antonio Argentieri, noto pastry chef vastese originario di Monteodorisio, annuncia nuove avventure professionali.

“Un duro lavoro durante la serata di gala per preparare le nostre specialità abruzzesi – spiega Argentieri - . Sono rimasto soddisfatto per lo stupore con cui la grande Katia Ricciarelli ha accolto il mio dessert. Una serata davvero piacevole con la Ricciarelli, alla quale devo la mia passione per l’opera lirica. E’ grazie a lei se sono un melomane. Nel 1986 la conobbi per la prima volta al Bol'šoj di Mosca, dove la Ricciarelli interpretò la Tosca. La sua voce e la sua arte mi incantarono. Per la realizzazione della mia scultura artistica di cake design in zucchero e cioccolato modellato, mi sono ispirato all’archivio storico della Fondazione di Franco Zeffirelli, un regista stimato dalla cantante e con il quale ha collaborato per la Tosca.”

“Ringrazio i miei sponsor, in quanto dietro alla mia arte c’è anche l’eccellenza abruzzese e quindi italiana. Dopo l’avventura di Sanremo – commenta il pastry chef – sono previsti nuovi progetti con realtà televisive di spessore, progetti che si stanno concretizzando anche localmente.” Argentieri ci anticipa che a breve verrà realizzato un format televisivo da portare all’estero. “Una forma di turismo esperienziale – conclude Argentieri - da portare anche nelle mie realtà locali, che sono Vasto e Monteodorisio.”