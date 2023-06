Aperte le PreIscrizioni ai nuovi corsi dell’ITS MO.ST Academy per il biennio 2023/2025

Vuoi diventare un Esperto nei settori del Trasporto e Logistica Intermodale; Trasporto ferroviario; Sistemi Informatici per le aziende e le PP.AA?

Sono aperte le Preiscrizioni all’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile (ITS MO.ST Academy) per il biennio 2023/2025.

VAI AL MODULO DI ISCRIZIONE

A chi sono rivolti i corsi?

I corsi sono rivolti a giovani e ad adulti sia inoccupati che disoccupati

Quanto costa l'iscrizione?

I corsi, erogati a titolo gratuito, prevedono l’attuazione di apprendistati professionalizzanti.

Come sono organizzati i corsi?

Ognuno dei 3 piani formativi è aperto a 25 allievi. Gli allievi saranno selezionati per i corsi biennali di 1800 ore, destinate ad attività formative in aula e laboratoriali, di cui almeno n. 650 ore per tirocinio aziendale e/o in apprendistato. Inoltre durante il percorso sono previste borse di studio ERASMUS+.

Quando scadono le iscrizioni?

La domanda iscrizione deve essere inviata entro il 30 settembre 2023

Quali attestati saranno rilasciati?

I corsi rilasciano, dopo il superamento di un esame finale, i Diplomi di:

“TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI”

“TECNICO SUPERIORE PER LA PREPARAZIONE TRENO, CONDUZIONE, TRASPORTO INTERMODALE”;

“TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITA’ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

Tutti i diplomi hanno valenza europea, e permettono l’acquisizione di patenti professionali e di crediti formativi universitari.

