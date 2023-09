Una partnership perfetta: DARS Distributori Automatici e la Torrefazione Cicchelli CaffÃ¨

Nel mondo degli affari, spesso le partnership più significative nascono per caso, guidate dalla curiosità e dalla voglia di scoprire qualcosa di nuovo. Questa è la storia di come DARS Distributori Automatici e La Torrefazione Cicchelli Caffè, situata a Mirabello Sannitico in provincia di Campobasso, hanno unito le loro forze per portare caffè di alta qualità ai distributori automatici, bar e hotel di tutto il territorio.

GianRocco Reale, fondatore e mente dietro DARS DISTRIBUTORI, condivide la sua esperienza di come tutto abbia avuto inizio per caso.

"Come tutti agli inizi della mia carriera lavorativa, ho cominciato a lavorare con grossi brand che facevano solo produzione industriale," racconta. Ma poi, per pura curiosità, ha deciso di esplorare il mondo delle piccole torrefazioni a conduzione familiare. Quello che ha scoperto è stato un processo maniacale, dall'arrivo dei sacchi di caffè in container provenienti da paesi produttori fino alla trasformazione del prodotto grezzo in una prelibatezza finita, cremosa. "Ho visto l'importanza di lavorare con un prodotto di nicchia, un prodotto di qualità che potrebbe costare un po' di più ma che ha il valore aggiunto di un contatto diretto con l'azienda," afferma GianRocco. Questo contatto diretto ha permesso a DARS Distributori Automatici di avere massima visibilità su ogni fase di produzione. In caso di esigenze/richieste particolari, c’è un contatto diretto con la Torrefazione Cicchelli Caffè, garantendocosì un prodotto di altissima qualità.

Un ulteriore vantaggio di questa collaborazione è stata la possibilità di personalizzare le miscele di caffè per i clienti di DARS Distributori Automatici, come all’interno di una sartoria, praticamente come se fosse un abito su misura. Questo si traduce in una selezione di caffè adatta alle esigenze specifiche dei loro distributori automatici, bar e hotel.

Tutto questo si traduce in una significativa elevazione della qualità del caffè distribuito. Si tratta di una testimonianza vivente che sfata il mito comune secondo cui il caffè dei distributori automatici non è buono. In realtà, la qualità del caffè è spesso determinata dal gestore, che può sacrificare la qualità in favore del profitto. Grazie alla partnership tra DARS e La Torrefazione Cicchelli Caffè, questo stereotipo sta rapidamente scomparendo.

Per condividere questa storia di successo e promuovere la consapevolezza sulla qualità del caffè, DARS e La Torrefazione Cicchelli Caffè stanno progettando di organizzare incontri in torrefazione. Durante questi eventi, i partecipanti avranno l'opportunità di toccare con mano il processo di torrefazione e comprendere meglio come funziona. Sarà un'occasione unica per scoprire i segreti dietro una tazza di caffè straordinaria.

In conclusione, la partnership tra DARS Distributori Automatici e La Torrefazione Cicchelli Caffè è un esempio di come una collaborazione nata per caso possa portare a risultati eccezionali. Questa unione ha dimostrato che è possibile offrire caffè di alta qualità, rendendo il caffè italiano ancora più apprezzato in tutto il mondo.

Info e Contatti DARS

CHIAMA 0873 328542 CHIAMA 328 6143128 VAI AL SITO

Info e Contatti Cicchelli Caffè

CHIAMA 0874 30374 VAI AL SITO