Ridurre i consumi per aumentare il risparmio

Ridurre gli sprechi ottimizzando il consumo energetico, in una parola: efficientamento energetico. Con l’arrivo dell’inverno e l’aumento dei consumi per riscaldare le nostre case, diventa ancora più importante mettere in atto alcuni accorgimenti che possano garantire l’efficientamento e allo stesso tempo contribuire ad un risparmio concreto sulle bollette energetiche.

Senza dimenticare l’importanza di ridurre le emissioni nell’ambiente, di cui sono in parte responsabili le caldaie di vecchia generazione.

Ognuno può, dunque, contribuire attivamente al cambiamento in modo semplice. Senza dubbio è importante puntare su elettrodomestici di classe energetica alta per casa e azienda, come installare una nuova caldaia.

E se può essere difficile orientarsi tra le varie possibilità che spuntano sul mercato, diventa importante potersi rivolgere ad aziende che operano in maniera responsabile, come Metamer, azienda leader da oltre 40 anni nella vendita di gas e luce in Abruzzo e Molise e con un’esperienza consolidata nelle soluzioni per l’efficientamento energetico.

Oggi, grazie a Metamer, è possibile richiedere un preventivo personalizzato gratuito per l’acquisto della caldaia, con la possibilità di usufruire di una serie di agevolazioni imperdibili. Un’opportunità da cogliere al volo, perché la detrazione fiscale fino al 65% è in scadenza e sarà valida fino al 31 dicembre 2024.

Bisogna, dunque, affrettarsi per poterne approfittare, ma allo stesso tempo con Metamer ci si può rilassare per tutte le procedure burocratiche, di cui si occuperanno completamente.

Il pacchetto comprende naturalmente anche altri vantaggi. Innanzitutto la garanzia di tutti i passaggi necessari, dal sopralluogo gratuito fino all’installazione della caldaia con il servizio “chiavi in mano”. Oltre ad avere a disposizione un’ampia scelta di marche e modelli, sarà possibile personalizzare il pagamento in comode rate a interessi zero.

E ancora, passando le proprie utenze luce e gas a Metamer si accederà al contributo per l’efficientamento energetico, ovvero fino a 900 euro recuperabili in 10 anni direttamente in bolletta. Con la certezza, inoltre, di ottenere una fornitura 100% green, che Metamer garantisce già dal 2020.

Tutto nella massima trasparenza, con l’obiettivo di costruire un legame diretto e onesto con il cliente basato su ascolto attivo delle esigenze, presenza capillare sul territorio con I propri sportelli ed esclusione categorica del teleselling.

Basterà rivolgersi ad un consulente specializzato Metamer o allo sportello più vicino per richiedere subito un preventivo senza impegno e valutare l’acquisto di una caldaia che assicurerà massimo risparmio e massima efficienza con il minimo impatto sull’ambiente.