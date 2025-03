Metamer riduce i costi della tua energia con Prezzo Netto Zero

A circa un anno dal passaggio dal Mercato Tutelato al Mercato Libero, Metamer - azienda leader in Abruzzo e Molise nella vendita di gas e luce e altre soluzioni di efficienza energetica-, continua a distinguersi in competitività a favore dei cittadini e delle aziende.

Se Mercato Libero significa poter scegliere il fornitore e l’offerta che meglio si adattano alle esigenze personali, familiari o aziendali, Metamer ha elaborato una proposta commerciale che non teme confronti.

Si tratta di “Prezzo Netto Zero”: un’offerta estremamente vantaggiosa grazie all’azzeramento dello “spread” per luce e gas. In pratica viene annullata la differenza tra il costo di acquisto dell’energia da parte del fornitore e il prezzo a cui viene venduta al consumatore (0€ anzichè 0,025€ fino a 2500 kWh per la luce e 0€ anziché 0.50€ fino a 500 Smc per il gas). Ma non è tutto, perché l’offerta prevede anche quote di commercializzazione ribassate a 120€ anziché 144€all’anno, dunque a soli 10€ al mese. Cifre tra le più convenienti sul mercato, che si traducono in un ulteriore sconto.

Tutto questo insieme ad altri vantaggi che solo un’azienda fortemente radicata e presente sul territorio come Metamer è in grado di offrire come l’impegno a mettere sempre al primo posto le esigenze dell’utente. Tra i servizi sempre garantiti, infatti, la valutazione delle bollette, sempre chiare e trasparenti;il dialogo personale con i clienti che esclude il teleselling: garantendo territorialità, esperienza e ascolto attivo. Completano l’offerta il passaggio gratuito, veloce e senza interruzioni. Per l’attivazione del nuovo contratto non sarà, infatti, richiesto nessun deposito cauzionale o onere aggiuntivo. Si potrà invece usufruire di un’app dedicata e di uno sportello on-line gratuiti per visualizzare in autonomia consumi e bollette. Il personale Metamer sarà, comunque, sempre a disposizione per le vostre consulenzegrazie alla presenza capillare degli sportelli sul territorio.