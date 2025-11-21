Metamer blocca i prezzi: lâ€™offerta Luce & Gas che protegge le famiglie dai rincari invernali

In un periodo dellâ€™anno in cui per tutti diventa importante poter fare scelte consapevoli per il proprio budget domestico, Metamer ha pensato a un vero e proprio regalo per i propri clienti. Lâ€™azienda, propone Prezzo Sicuro Luce & Gas, la nuova offerta che consente di bloccare oggi il costo della materia prima â€“ luce e gas â€“ ai livelli piÃ¹ bassi degli ultimi mesi. Una proposta che va incontro alle esigenze delle famiglie, perfettamente in linea con la stagione del Black Friday e con lâ€™avvicinarsi delle festivitÃ natalizie. Con Prezzo Sicuro Luce & Gas, i clienti Metamer possono assicurarsi trasparenza, stabilitÃ e convenienza per 12 mesi, mettendo al riparo la propria bolletta da possibili rincari, soprattutto nel periodo invernale.

Lâ€™offerta Prezzo Sicuro Luce & Gas, offre infatti condizioni economiche mai cosÃ¬ convenienti negli ultimi mesi. Entrambe le offerte sono valide per contratti sottoscritti entro il 14 dicembre 2025 e va sottolineato che bloccare oggi il costo della materia prima significa garantirsi un prezzo stabile anche in inverno, il periodo dellâ€™anno in cui la domanda energetica aumenta e i listini potrebbero tornare a salire. Nel dettaglio per quanto riguarda il Gas, il prezzo Ã¨ fissato a 0,35 â‚¬/Smc, mentre la proposta Luce prevede un costo di 0,106 â‚¬/kWh, comprensivo delle perdite di rete, con costi di commercializzazione in entrambi i casi a 10 euro al mese. Scegliere questa offerta significa puntare sulla sicurezza e sulla serenitÃ domestica. Il prezzo della materia prima resta bloccato per 12 mesi, offrendo una protezione concreta contro eventuali rincari stagionali e garantendo una gestione piÃ¹ equilibrata delle spese familiari. La proposta Ã¨ pensata proprio per chi desidera affrontare lâ€™anno con maggiore consapevolezza e senza lâ€™ansia delle sorprese in bolletta. I principali vantaggi includono: un prezzo bloccato e trasparente, tra i piÃ¹ competitivi degli ultimi mesi; una bolletta piÃ¹ prevedibile, soprattutto durante lâ€™inverno. Il risparmio Ã¨ reale e consente maggiore tranquillitÃ nel bilancio familiare, con costi certi e sotto controllo. In un periodo in cui la stabilitÃ economica assume un ruolo centrale, Metamer offre una risposta concreta e immediata. Con Prezzo Sicuro Luce & Gas, lâ€™energia smette di essere unâ€™incognita e diventa un elemento di certezza, su cui le famiglie possono davvero contare.

Ma non Ã¨ tutto, perchÃ© uno dei punti di forza di Metamer continua ad essere la relazione diretta con i propri clienti. Il servizio clienti Ã¨ interamente gestito in Italia, per garantire ascolto, efficienza e risposte rapide. I servizi sempre garantiti comprendono lâ€™app dedicata, lo sportello clienti on line, lâ€™assistenza via WhatsApp e lâ€™insostituibile rete di sportelli fisici e consulenti sul territorio, fiore allâ€™occhiello dellâ€™azienda. Una presenza concreta e continuativa, pensata per semplificare la gestione delle forniture anche da remoto.

A tutto questo si aggiunge un elemento che rappresenta uno dei tratti distintivi di Metamer: lâ€™impegno concreto per la sostenibilitÃ . Lâ€™energia fornita nelle offerte luce Ã¨ infatti 100% green, proveniente da fonti rinnovabili certificate. Una scelta che non si limita a rispondere alle esigenze del mercato, ma che riflette la volontÃ di promuovere un modello energetico piÃ¹ responsabile, contribuendo alla riduzione dellâ€™impatto ambientale e accompagnando le famiglie verso consumi piÃ¹ consapevoli.