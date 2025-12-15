Mese di prevenzione cardiologica: Mutua Trigno Vita ETS lancia una campagna di screening gratuito a favore dei propri soci

Importante iniziativa della MUTUA TRIGNO VITA ETS di sensibilizzazione e prevenzione in campo cardiologico che ha organizzato una campagna di screening completamente gratuita, rivolta ai propri soci. L'iniziativa offre la possibilità di sottoporsi a una ecocardiografia non invasiva e di alto valore diagnostico, fondamentale per valutare la salute e il corretto funzionamento del cuore.

L’obiettivo è chiaro: rendere la prevenzione accessibile a tutti e consentire l'identificazione tempestiva di eventuali alterazioni cardiache, anche in assenza di sintomi. Le malattie cardiovascolari, infatti, restano tra le principali cause di mortalità e l'ecocardiografia rappresenta la forma più efficace per proteggere la propria vita e la propria salute.

Come e Quando Aderire

La campagna è riservata ai soci della Mutua Trigno Vita ETS e sarà attiva fino alla fine di Gennaio 2026.

Per poter usufruire dell'esame gratuito, è indispensabile la prenotazione presso la struttura convenzionata. I soci interessati sono invitati a contattare direttamente la struttura sanitaria prescelta, la quale confermerà l'appuntamento in base alle disponibilità. Il giorno dell’esame, sarà necessario presentare la tessera associativa per confermare l’esenzione dal pagamento della prestazione.

I Centri Aderenti

L'iniziativa copre diverse località nelle province di Chieti e Campobasso, garantendo un’ampia copertura territoriale:

STRUTTURA ADERENTE LOCALITÀ CONTATTI PRENOTAZIONI Centro di Terapia Fisica TFM San Salvo (CH) 0873.549816 Poliambulatorio San Paolo Vasto (CH) 0873.382187 - 331.6147156 Polo Biomedico Adriatico Bioanalis Vasto (CH) 0873.662007 - 0873.368863 Fondazione Padre Alberto Mileno ETS - S. Francesco Vasto (CH) 348.4058274 La Rinascita Centro Medico Polispecialistico - Radiologico - Fisioterapico Roccavivara (CB) 0874.577701 Medical Center Termoli (CB) 0875.718099 Centro Medico Artemisia Campobasso (CB) 0874.1962627

“La prevenzione per noi ha un valore inestimabile – dichiara il Presidente Nicola Valentini - per questo abbiamo pensato di partire con una campagna di screening importante già nel primo anno di operatività della Mutua Trigno Vita Ets. Questo per noi, è il regalo più importante che possiamo fare ai nostri associati, perché è direttamente connesso al bene supremo: la salute”.

La Mutua Trigno Vita Ets, nata grazie alla BCC della Valle del Trigno e alla Fondazione BCC, è un ente del terzo settore, senza scopo di lucro che opera esclusivamente per garantire il benessere dei propri associati in ambito sanitario, culturale, educativo, sociale, senza perseguire finalità di lucro.

Come diventare socio della Mutua Trigno Vita Ets

Diventare socio è facilissimo, puoi fare richiesta dal sito www.mutuatrignovita.it, presentare domanda agli sportelli della BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO, al numero di telefono 349-5331055 o alla mail info@mutuatrignovita.it. Una volta perfezionata l’adesione, riceverai una mail di benvenuto con la Carta MutuaSalus e le indicazioni per registrarti all’area riservata.

Contributi associativi annuali:

• Socio mutua fino a 30 anni non compiuti:

€ 35,00 (cliente BCC) - € 30,00 (socio BCC).

• Socio mutua di età superiore o pari a 30 anni:

€ 65,00 (cliente BCC) - € 48,00 (socio BCC).

• Coniuge o convivente di Socio mutua di età superiore o pari a 30 anni: € 60,00 (cliente BCC) - € 36,00 (socio BCC).

Quali sono i vantaggi della Mutua Trigno Vita Ets?

SUSSIDI SPORTIVI E CULTURALI

La Mutua eroga un sussidio per coprire i costi delle attività sportive svolte dai figli a titolo oneroso (a pagamento), alleggerendo il carico economico delle famiglie. Il sussidio è riservato ai figli minori, garantendo sostegno durante l’età formativa.

SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

La Mutua sostiene la famiglia dell’associato erogando specifici sussidi economici in momenti chiave della vita, sostenendo l’educazione dei figli dalla scuola Materna all’Università.

RIMBORSO SPESE MEDICO-SANITARIE

I vantaggi principali dell’assistenza sanitaria della Mutua sono volti a sostenere economicamente i soci in caso di necessità. Il servizio prevede il rimborso delle spese sostenute dall’associato per prestazioni medico-sanitarie dovute a malattie o infortuni.

Per ulteriori informazioni sulla Mutua Trigno Vita potete consultare il sito https://www.mutuatrignovita.it.

Per informazioni su come aderire alla Mutua Trigno Vita Ets: 3495331055 - info@mutuatrignovita.it.