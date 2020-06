I Vivai Raschia ringraziano i clienti: la paura di una crisi aziendale è svanita

Impensabile, fino a ieri, che un essere informe e microscopio ( corona virus) sarebbe stato in grado di fermare il mondo intero in tutte le attività. La paura ha offuscato la mente e bloccato il nostro operato. Voglio ringraziare tutti i miei clienti, grazie a loro la mia paura di una crisi aziendale è svanita, l’idea di dover macerare un intero anno di lavoro: distruggere migliaia di fioriture e germogli. Voglio ringraziare tutte le persone che con grande educazione e rispetto delle regole hanno fatto code lunghissime, muniti di guanti e mascherine, hanno atteso delle ore per poter riportare le nostre piante nei loro giardini, orti e balconi. Solo alla fine del look down ho capito di aver sbagliato a fermare le mie produzioni. Fortunatamente nella nostra zona non ci sono stati importanti risvolti sanitari e grazie a tutti Voi il Vivaio Raschia sarà ancora al Vostro servizio presso le serre di Contrada Cerradina, a San Salvo, come sempre dal 1988. Grazie di cuore dalla famiglia Raschia e collaboratori!