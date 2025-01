"Il Tribunale della Memoria" in scena al Centro culturale 'Aldo Moro' di San Salvo

In occasione della Giornata della Memoria, l’associazione Eliland, con il patrocinio del Comune di San Salvo, presenta la rappresentazione teatrale dal titolo "Il Tribunale della Memoria".

“Non dimenticare - si legge in una nota - significa costruire un legame tra il passato e il futuro, un cammino da percorrere con responsabilità affinché gli errori di ieri non si ripetano mai più. L’ingresso è libero, non mancate!”

Appuntamento nella serata di sabato 25 gennaio, dalle ore 21, al Centro culturale ‘Aldo Moro’ di San Salvo.