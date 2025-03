Matteo Filippini, 'The Rock Mentalist', sul palco del Centro culturale 'Aldo Moro'

L'8 marzo si celebra la Giornata internazionale della Donna. Per rendere omaggio a tutte le donne, in occasione della loro festa, l’Assessorato alle Politiche Sociali il 9 marzo, ha deciso di organizzare un evento con il cabarettista Matteo Filippini, The Rock Mentalist, showman poliedrico e irriverente mentalista, musicista rock e tanto altro.

Lo spettacolo, dal titolo "Mica c'ho la sfera di cristallo", si terrà alle ore 18.00 presso il Centro culturale ‘Aldo Moro’ con ingresso gratuito.

Matteo Filippini ha partecipato a varie trasmissioni televisive tra cui Italia's Got Talent, Le Iene, I soliti ignoti. Come rocker ha suonato con membri di band storiche come Deep Purple, Jethro Tull, Ac/Dc, Toto. Il suo nuovo show è unico nel suo genere: sorprendente e dissacrante, tra mentalismo brillante e sano divertimento!

Durante lo spettacolo gli spettatori potranno vivere alcuni particolari esperimenti mentali, come trasportati in una bizzarra dimensione che sembra non seguire più le regole della natura. Il tutto in un'atmosfera energica e giocosa!

Sessanta minuti di divertimento e mistero, durante i quali li pubblico sarà spesso li protagonista assoluto di quanto accade in scena! Lo show è ideale per molteplici situazioni (convention aziendali, saloni, club e teatri) ed è strutturato in modo da essere brillante e coinvolgente; insomma, come Matteo ama dire, "uno show di Mentalismo non così noioso come uno show di Mentalismo!".