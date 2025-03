"Voci di cambiamento", la rassegna cinematografica a San Salvo

“Tutto è in continua evoluzione. Il cambiamento che ci attraversa come società è inevitabile e inarrestabile, quindi è necessario comprenderne le origini, interpretarlo e prenderne coscienza soprattutto per l’emersione di nuove fragilità e necessità di attenzione sociale. Il cinema può essere uno strumento potente per immergerci nel cambiamento e comprendere le vite delle altre, sfidare pregiudizi e promuovere il mutamento sociale”.

Così la presentazione della rassegna cinematografica “Voci di cambiamento”, in calendario al Centro culturale ‘Aldo Moro' di San Salvo con 6 appuntamenti in programma.

Primo film della rassegna giovedì 13 marzo, alle ore 21, con "C'è ancora domani" per la regia di Paola Cortellesi - drammatico, 2023. Il film esordio alla regia di Paola Cortellesi, acclamato da pubblico e critica e vincitore di ben 6 David di Donatello. Il film è inserito anche nella rassegna "Marzo Rosa" del Comune di San Salvo.

Ingresso libero e gratuito

Illustration and poster created by Marzia Lamelza