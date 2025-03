SarÃ  girata a San Salvo "Ricette Proibite", nuova web serie con la regia di Irene Ferri

È ufficiale: la web serie Ricette Proibite, prodotta dalla Centro Palco Academy di Pescara, sarà diretta dall'attrice e regista Irene Ferri, recentemente protagonista della fiction "Le onde del passato" in onda su Canale 5. Le riprese della serie, che prenderanno il via a maggio, saranno girate in un luogo suggestivo: il Trabocco Diamante di San Salvo, un'iconica e bellissima struttura della costa abruzzese.

All'interno della trama delle varie puntate cu sarà la valorizzazione dei prodotti gastronomici locali, con un focus sulle eccellenze culinarie dell'Abruzzo. Tra questi, il Montepulciano d’Abruzzo, le neole, il Parrozzo, gli arrosticini e molti altri piatti tipici che esprimono la ricchezza e la tradizione della regione.

Diversi sono i marchi e le aziende locali che hanno già aderito con entusiasmo al progetto, supportando la realizzazione della serie e contribuendo alla sua promozione.

Il cast sarà composto dagli attori talentuosi della Centro Palco Academy, giovani professionisti che daranno vita ai personaggi della serie. La sceneggiatura è stata creata in collaborazione con Andrea Gallo, autore di canzoni per Mina e Celentano. Le musiche, che accompagneranno le scene, saranno composte da Marco Santilli, fondatore della Centro Palco Academy, mentre le riprese saranno affidate agli esperti Giacinto Sirbo e Pierluigi Patella, che garantiranno una qualità tecnica eccellente.

Ricette Proibite si propone quindi non solo come un progetto audiovisivo di alto livello, ma anche come un omaggio alla cultura, alle tradizioni e alla gastronomia abruzzese, che saprà conquistare il pubblico con la sua autenticità e il suo fascino.