"Flaminia", ultimo appuntamento del 'Marzo Rosa' al Centro culturale 'Aldo Moro' di San Salvo

Domenica 30 marzo, alle ore 18.00, presso la Sala teatro del Centro Culturale "Aldo Moro", si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna “Marzo Rosa”, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo con il coordinamento della consigliera delegata Maria Travaglini.



In programma la proiezione del film “Flaminia”, con la regia di Michela Giraud.



Seguirà un incontro/dibattito con la giornalista e presidente ANGSA Abruzzo, Alessandra Portinari, e la psicologa – psicoterapeuta, Mara Ricciuti. Un momento di riflessione sui vari temi trattati nel film: l’autismo, body shaming, la disabilità, il rapporto tra sorelle, per citarne solo alcuni. L’ingresso è gratuito.





Il film “Flaminia” ha ricevuto recensioni perlopiù favorevoli dalla critica cinematografica, che ne ha apprezzato la regia e le tematiche affrontate riguardo all'autismo e alle pressioni della società sulla donna e sulla persona disabile.

Carola Proto di Comingsoon.it afferma che il film sia «un atto di coraggio» per «lo scomodo argomento di cui tratta e che invita a una presa di coscienza collettiva».

Lorenzo Ciofani del Cinematografo riscontra nel film «la necessità di raccontarsi al di là delle maschere». Valeria Verbaro di The Hollywood Reporter Roma riporta che l'impronta familiare della regista si nota dal «profondo amore fra sorelle» portate in scena, che diviene «lo strumento di liberazione della protagonista da una vita di paure e di apparenze, troppo stretta e soffocante». (citazioni Wikipedia)