SanitÃ  e tasse: incontro del Movimento 5 Stelle a Palazzo d'Avalos

Siamo arrivati ad un punto di non ritorno, dopo sei anni di Governo Regionale di centrodestra, la sanità abruzzese è al collasso : disavanzo strutturale, liste d’attesa interminabili ,carenza di personale, disservizi sotto tutti i fronti.

Per rimediare a tutti i loro disastri chi ci rimetterà saranno famiglie ed imprese , ma la cosa più grave è la spudoratezza con cui il Presidente della Regione Marsilio ha giustificato questa manovra dichiarando pubblicamente durante una diretta del TGR che gli abruzzesi pagano poche tasse per cui possono e devono contribuire a ripianare il disastro economico causato dalla loro amministrazione. Pensate che il disavanzo attuale è ben più alto rispetto ai 44 milioni che cercheranno di appianare chiedendo ulteriori sacrifici ai cittadini abruzzesi, la nostra sanità insieme ad altri settori strategici economici, stanno attraversando un momento critico dovuto ad una mancata programmazione e come se non bastasse di contro vengono elargiti fondi pubblici per feste o per finanziare affitti di strutture pubbliche superflue.

Per tutti questi motivi, per fare chiarezza e rendere informati tutti i cittadini sui reali numeri di una crisi nascosta ma in realtà annunciata , si terrà un evento pubblico i cui relatori saranno il Sindaco di Vasto Francesco Menna, il Prof. Luciano D’Amico e i consiglieri regionali Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini.

L’invito è stato esteso agli Assessori e tutta l’Amministrazione comunale, le Associazioni comprese quelle di categoria, Sindacati e tutta la cittadinanza.

Vi invitiamo a partecipare lunedì 7 aprile ore 18,00 presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos.

Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Vasto