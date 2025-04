"Antica Sartoria Sebon", tornano in scena gli 'Amici del Sorriso'

Il tanto atteso ritorno del gruppo teatrale "Amici del Sorriso" di San Salvo è finalmente arrivato!

Per la stagione teatrale 2025, la compagnia ha allestito l'esilarante commedia in due atti intitolata "Antica Sartoria Sebon", pronta a regalare al pubblico momenti di puro

divertimento e risate.

La storia si svolge all'interno di una sartoria gestita da tre fratelli, le cui vite vengono sconvolte dalle ambizioni di grandezza del più giovane. Quest'ultimo, infatti, spinge i fratelli a inventarsi soluzioni sempre più stravaganti per soddisfare la sua insaziabile sete di denaro. L'arrivo di due coppie in crisi, una tormentata dalla gelosia e l'altra sull'orlo della separazione, aggiunge un ulteriore strato di caos e imbarazzo alla situazione. Come se non bastasse, l'intervento di forze soprannaturali complicherà ulteriormente la vicenda, portando a un finale inaspettato e sorprendente.

Il cast di "Antica Sartoria Sebon" è composto da: Felice Tomeo, Nicola Civitarese, Mario Torricella, Roberto Lamelza, Francesca Ciccotosto, Angelo Di Bartolomeo e Carmen Di Vito.

Gli spettacoli, sul palco del Centro culturale ‘Aldo Moro’, si terranno dal 3 al 30 maggio 2025, con inizio alle ore 21:00. Le repliche non andranno in scena nei giorni 7, 12, 13, 20, 21 e 26 maggio. Le rappresentazioni domenicali dell'11, 18 e 25 maggio avranno inizio alle ore 18:00.

Le prenotazioni dei posti saranno aperte a partire da giovedì 17 aprile e potranno essere effettuate presso il locale di Via Roma 48 a San Salvo, nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 18:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:30 alle 12:00.

Non perdete l'occasione di trascorrere una serata all'insegna del divertimento e della spensieratezza con "Antica Sartoria Sebon"!

Contatti: amicidelsorriso2023@gmail.com