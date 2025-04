'La solitudine maestra' di Ottavio Tramonte, presentazione a Palazzo d'Avalos

Sabato 12 aprile, alle ore 17,30, nella cornice dei Musei Civici di Palazzo d'Avalos a Vasto, sarà presentato il libro “La solitudine maestra, approccio all’esistenza di un guerriero della vita moderna”, scritto da Ottavio Tramonte ed edito da TRUE edizioni.

A organizzare l'incontro è la Pro Loco Città del Vasto, con il patrocinio del Comune di Vasto e della Regione Abruzzo.

Più di una semplice autobiografia, La solitudine maestra è una guida per sfruttare principi senza tempo, aiutandoti a sviluppare forza, concentrazione e resilienza. Che tu sia un combattente o una persona in cerca di ispirazione, le intuizioni del Maestro ti daranno la forza di affrontare la vita con chiarezza, determinazione e sicurezza.

Assieme ai resoconti personali di altri combattenti di fama mondiale, rivela come i principi delle Arti Marziali possano avere un impatto profondo sul tuo successo personale e professionale.

Al centro di questo libro ci sono filosofie orientali chiave per chiunque voglia elevare la propria vita personale e professionale, e il tuo viaggio verso una crescita personale inizia dalla prima pagina.

Questo non è un libro sui calci o sui pugni; parla di come padroneggiare un gioco degli scacchi, una sorta di "combattimento mentale" che attinge ad anni di ricerca e di profonda intuizione su come noi, in quanto esseri umani, elaboriamo e superiamo le sfide.

La solitudine maestra prende spunto dalla saggezza senza tempo dell’Arte della Guerra di Sun Tzu, ed è uno strumento potente non solo per gli artisti marziali, ma per chiunque voglia eccellere negli affari, nella crescita personale e nella vita stessa. Questo libro è strutturato in modo esperto e ricco di contenuti trasformativi, che una volta assorbiti, potranno affinare la tua mentalità ed eleveranno il tuo approccio a qualsiasi “arena”.

Intraprendi un viaggio di trasformazione con Ottavio Tramonte, pluripremiato combattente marziale, Coach di preparazione atletica e istruttore di armi da fuoco, con oltre 30 anni di esperienza in diverse discipline.