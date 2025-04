Al via le pre-iscrizioni per lâ€™Estate Ragazzi 2025 con i Salesiani Don Bosco di Vasto

I Salesiani Don Bosco di Vasto hanno aperto le pre-iscrizioni all’Estate Ragazzi 2025, la proposta estiva educativa rivolta a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. Un appuntamento tanto atteso che, anche quest’anno, promette settimane indimenticabili all’insegna del divertimento, della crescita umana e cristiana, della condivisione e dell’amicizia.

Conosciuta anche come E.R. o Grest, l’Estate Ragazzi è un’esperienza intensa e coinvolgente che unisce momenti di gioco, laboratori, tornei sportivi, attività di gruppo, preghiera e uscite. Un’occasione preziosa per vivere la bellezza dello stare insieme nei cortili dell’Oratorio Don Bosco di Vasto, in Via San Domenico Savio 1, in un clima familiare e accogliente nel tipico stile salesiano.

L’iniziativa si articola in due turni:

Dal 16 al 28 giugno 2025 per ragazzi di 5ª elementare, 1ª e 2ª media

Dal 30 giugno al 12 luglio 2025 per bambini di 2ª, 3ª e 4ª elementare

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30, mentre il sabato dalle ore 16.00, con il grande gioco settimanale e, a seguire, la Santa Messa delle famiglie alle ore 18.00. Non mancheranno le serate a tema, le gite settimanali e le emozionanti serate finali il 28 giugno e il 12 luglio!

L’Estate Ragazzi è resa possibile grazie all’impegno di un’intera comunità: giovani animatori delle scuole superiori e università, ragazzi della terza media, volontari adulti e tutta la grande famiglia dell’Oratorio, guidata da Don Massimiliano Dragani.

Le pre-iscrizioni sono aperte da lunedì 14 aprile a mercoledì 23 aprile 2025, esclusivamente online, sul sito donboscovasto.it su QUESTA PAGINA. Il completamento dell’iscrizione, con firma autorizzazioni e scelta dei laboratori potrà avvenire il 28, 29 e 30 aprile 2025, presso l’oratorio dalle ore 17.00 alle 20.00.

Per ulteriori informazioni

Sito web: www.donboscovasto.it

Instagram: @salesianidonboscovasto

Facebook: Salesiani Don Bosco Vasto

Passa in Oratorio e chiedi al Servizio Civile o direttamente a Don Massimiliano.