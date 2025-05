"Navigare senza perdersi", un incontro per capire il fascino e l'insidia del web

Domenica 4 maggio, il parroco di San Giuseppe Don Raimondo Artese insieme alla comunità capi degli scout, all’amministrazione comunale di San Salvo e l’associazione Kaleidos invitano genitori, giovani, educatori, insegnanti e tutti gli interessati, a partecipare a un importante incontro dal titolo “Navigare senza perdersi: la sfida contro le dipendenze nell’era digitale“, un’occasione preziosa per comprendere i rischi e le opportunità del web e imparare strategie di prevenzione efficaci.

La giornata inizierà alle ore 10:00 presso la Chiesa San Giuseppe con la celebrazione di una Santa Messa, seguita alle ore 11:00 da un incontro formativo presso la Sala Parrocchiale.

Grazie alla collaborazione con gli esperti psicologi dell’Associazione Kaleidos, verranno esplorate le dinamiche complesse delle dipendenze digitali, fornendo strumenti utili per genitori, educatori e chiunque sia interessato a navigare consapevolmente nel mare magnum del web.

L’evento non sarà solo un momento di riflessione e apprendimento, ma anche un’opportunità per rafforzare il senso di comunità. Al termine dell’incontro, infatti, gli scout offriranno un pranzo conviviale, un’occasione per scambiare idee e socializzare in un ambiente accogliente.

“Navigare senza perdersi” è un invito aperto a tutta la cittadinanza. In un’epoca in cui la tecnologia permea ogni aspetto della nostra vita, acquisire consapevolezza sui suoi potenziali pericoli e sulle sue risorse è fondamentale, soprattutto per tutelare i più giovani.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di San Salvo e si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni insieme della comunità Scout a San Salvo.

Si invitano tutti gli interessati a non perdere questa importante occasione. Per partecipare, è gradita la prenotazione contattando il numero 334.3691820.

La comunità è invitata a unirsi per imparare a navigare nel mondo digitale in modo sicuro e consapevole.