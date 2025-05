“Prevenire la violenza: un atto sociale”, incontro con Serena Fumaria

Domenica 18 maggio alle ore 18 si terrà a Palazzo D’Avalos a Vasto un incontro per riflettere e dibattere sulla violenza di genere, nei suoi tanti volti, e come impegnarsi a prevenirla e combatterla. “Prevenire la violenza: un atto sociale” è il titolo dell’evento, organizzato dall’Assessorato alle politiche sociali, che vedrà come relatrice d’eccezione Serena Fumaria, presidente dell’associazione #ioscelgome, laureata in psicologia, mental coach e docente.

Durante l’incontro tre saranno i temi al centro dell’intervento di Serena Fumaria: le diverse tipologie di violenza, come identificarle e affrontarle; la violenza invisibile, quando la sofferenza non si vede; la consapevolezza come mezzo per prevenire gli abusi.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Francesco Menna e dell’assessora alle politiche sociali Anna Bosco. Dopo la conferenza della dott.ssa Fumaria ci sarà il dibattito moderato da Alessio Di Florio. L’incontro sarà arricchito dalle letture a tema curate da Raffaella Zaccagna.

Presentazione Serena Fumaria.

Serena Fumaria è una coach certificata ICF e SIAF, scrittrice, ricercatrice e divulgatrice specializzata nella rinascita emotiva e personale e le relazioni tossiche e momenti di crisi.

La sua missione è aiutare le persone a trasformare il dolore in forza, consapevolezza e nuova energia.

Con una formazione accademica in Psicologia, affiancata da numerosi master e specializzazioni nel coaching, nella crescita personale e nella mindfulness, Serena è anche un’istruttrice certificata di mindfulness, una disciplina che integra nei suoi percorsi per aiutare i clienti a sviluppare consapevolezza, equilibrio emotivo e una profonda connessione con sé stessi.

Serena ha creato il metodo NENA (New Energy, New Attitude), un approccio innovativo che ha guidato migliaia di persone verso il recupero della propria identità e il raggiungimento di obiettivi significativi. Il metodo si basa su un equilibrio tra consapevolezza, trasformazione interiore ed evoluzione personale, ottenendo risultati concreti in termini di benessere e successo.

Oltre alla sua attività di coaching, Serena è una scrittrice, docente e formatrice di nuovi coach, con programmi che spaziano dal coaching tradizionale al suo esclusivo metodo NENA. Il suo lavoro, nato a causa di un abuso da lei stesso subito, l’ha resa una delle voci più influenti nel campo del coaching e della prevenzione della violenza psicologica e delle relazioni tossiche.

Come content creator, Serena è seguita e apprezzata per il valore etico e morale dei suoi contenuti, che sensibilizzano sull’abuso narcisistico e promuovono il recupero personale. Il suo impegno costante l’ha resa un punto di riferimento autorevole per coloro che cercano una rinascita consapevole e l’empowerment emotivo.

Grazie al suo lavoro sociale e culturale, Serena ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui un premio letterario, un premio alla carriera e una laurea internazionale Honoris Causa.

Dal 2018, è anche presidente dell’associazione #ioscelgome, che offre supporto gratuito alle vittime di abuso e manipolazione mentale, contribuendo in modo concreto al benessere della comunità.