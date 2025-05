Giornata della DiversitÃ  Culturale, l'incontro in Piazza Barbacani a Vasto

Un ospite speciale ha aggiunto un tocco di colore all'evento organizzato a Vasto, in Piazza Barbacani, in occasione della Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo: il Macaráo o Diablo Cojuelo, personaggio storico del Carnevale della Repubblica Dominicana che risale al 1520, considerato il più antico d'America. La sua presenza ha ricordato che, al di là delle differenze culturali, ciò che unisce le persone è l'amore per la vita e la passione per la cultura.

"Un ringraziamento speciale - sottolinea Beatrix Acosta, tra le promotrici dell'appuntamento - va a tutti i partecipanti, che hanno condiviso la loro cultura e la loro passione con noi. Un grazie anche a Emanuela Petroro della Nuova Libreria, che ha gentilmente offerto lo spazio per realizzare questo evento. E, naturalmente, ai libri, che sono stati al centro di questa celebrazione della diversità culturale.

La città di Vasto ha dimostrato di essere un esempio di convivenza pacifica e di rispetto per le diverse culture, e questo evento ne è stata una chiara testimonianza. Speriamo che eventi come questo possano continuare a promuovere la comprensione e il rispetto reciproco tra le diverse culture."