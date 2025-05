"Vasto Meet", a Palazzo d'Avalos il convegno internazionale con 80 relatori

Si svolgerà a Vasto nelle giornate del 29 e 30 maggio, a Palazzo d'Avalos e in diretta streaming, il convegno internazionale “Ordinamenti a confronto nel diritto della crisi 4.0”, che riunirà oltre 80 relatori tra studiosi, professionisti legali e aziendali, magistrati provenienti dall’Europa e dalle Americhe per un confronto transnazionale sulle diverse prospettive e sugli ordinamenti giuridici in materia di crisi.

L’evento si svolgerà in lingua italiana, inglese, spagnola con traduzione simultanea ed è caratterizzato da otto sessioni e una tavola rotonda. L’attenzione si focalizzerà sul tema cruciale del diritto della crisi 4.0, analizzando come le nuove tecnologie e i paradigmi emergenti stiano trasformando il modo in cui i professionisti affrontano le difficoltà dei cittadini e delle imprese.

Accanto alle questioni tradizionali del diritto fallimentare e della gestione della crisi, il convegno esplorerà l’impatto dell’intelligenza artificiale, della sostenibilità e delle nuove procedure di risoluzione delle crisi, offrendo spunti di riflessione inediti e soluzioni innovative.

Dettagli ulteriori su https://www.vastomeet.com/