"Acqua Sport – Costa dei Trabocchi Village", domenica l'appuntamento a Vasto Marina

Fervono i preparativi per l'evento “Acqua Sport – Costa dei Trabocchi Village”.

È tutto pronto, ormai, per uno degli appuntamenti più attesi della bella stagione sulla Costa dei Trabocchi.

Domenica 1° giugno, a partire dalle ore 10, nell’area attrezzata Le Vele, sulla spiaggia di Vasto Marina nella zona del Lungomare Duca degli Abruzzi, largo spazio alla promozione sportiva, sociale, ricreativa e al benessere, per un evento aperto a tutte le età.

"Sarà - sottolineano gli organizzatori - una giornata ricca di attività acquatiche e terrestri, laboratori esperienziali, momenti di relax e intrattenimento per famiglie, bambini, giovani e adulti. Un’occasione per riscoprire il valore del tempo vissuto insieme, lontano dagli schermi.

Ospite ufficiale il campione europeo Reza Nasiri, testimonial del progetto "Stop Phone – Meno tempo al telefono, più tempo per lo sport", nato per incentivare uno stile di vita sano e attivo.

L’evento segnerà anche l’inaugurazione ufficiale del portale Trabocchi Experience, la nuova guida interattiva per cittadini vastesi e turisti, pensata per promuovere il territorio, le attività outdoor e le eccellenze locali. Il tutto in diretta live con Radio Trabocchi, per portare l’energia dell’evento in tutta Italia!"

Dai promotori un sentito ringraziamento viene espresso all’Amministrazione comunale di Vasto, al Consorzio Vivere Vasto Marina, e a tutti gli sponsor e partner da Italia, Stati Uniti e Malta che hanno creduto in questo progetto di sport, turismo e comunità.

Vi aspettiamo il 1° giugno – Le Vele, Vasto Marina

Non mancate!