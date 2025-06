E' stato presentato nel pomeriggio di sabato 14 giugno il nuovo EP di Nicolò Filippucci dal titolo “Un'ora di follia” presso il Centro Costaverde.

Erano in tanti già dal primo pomeriggio in fila per aspettare il loro idolo a seguito della partecipazione al programma televisivo Amici di Maria De Filippi per scattare foto e selfie.