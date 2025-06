"Festival Musica e Movimento”, festa per le famiglie all’Anfiteatro della Villa Comunale

Musica in Movimento – per bambini dai 3 ai 6 anni.

Entrambi i percorsi - sottolinea l'assessore Gianmarco Travaglini - hanno rappresentato momenti preziosi di crescita, relazione e benessere per i piccoli e per le loro famiglie, come dimostrato dalla gioia e dalla gratitudine espressa da genitori e bambini al termine del progetto. Il metodo originale, ideato da Lara Molino, ha saputo valorizzare la musica come strumento educativo e terapeutico, favorendo l’armonia e la partecipazione attiva dei più piccoli.

La festa finale vedrà salire sul palco un coro di 70 bambini, accompagnati anche dagli allievi della Scuola Nonsolomusica diretta dalla stessa Lara Molino. Sarà un momento di condivisione, emozione e allegria, aperto a tutti.

L’invito è rivolto all’intera comunità: genitori, nonni, amici e cittadini.

Non mancate!