'Il Grecale' di Maria Chiara Centorami, doppio appuntamento a Vasto

Doppio appuntamento, a Vasto, per la rassegna teatrale “Il Grecale”, diretta da Maria Chiara Centorami.

Il 26 e 28 giugno sarà l'Arena Ennio Morricone ad ospitare le rappresentazioni all'interno di un progetto “atto alla riscoperta - spiega Centorami - della cultura classica come specchio del presente e spunto di riflessione che ancor di più il momento storico ci impone”.

Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione 2024 tornano in scena rivisitati ed arricchiti gli spettacoli "Le Troiane" di Euripide e "Orestea" di Eschilo (trilogia completa: Agamennone, Coefore ed Eumenidi) con adattamenti e regie curati da Maria Chiara Centorami.

Nel cast gli allievi attori dei corsi avanzati di "Giochiamo a fare Teatro...?!"

Gli spettacoli sono inseriti in un contesto di rassegna affinché non ci si fermi alla sola rappresentazione, ma diventi questa un'occasione di collettività per la cittadinanza e per i turisti.

Alle ore 19.30 in ognuna delle due serate ci saranno delle lezioni introduttive gratuite tenute da due grandi artisti esperti di cultura classica; rispettivamente l’attrice Melania Giglio terrà una lectio magistralis riguardo a Le Troiane di Euripide il giorno 26 e il regista Daniele Salvo terrà la sua orazione riguardo all’ Orestea di Eschilo prevista sabato 28, a seguire le rappresentazioni dalle ore 21.00.

"L’ospite Daniele Salvo - rimarca Centorami - è inoltre il regista con cui al momento lavoro nello spettacolo Le Baccanti di Euripide, appena andato in scena presso l’Amenanos Festival di Catania e che ci vedrà protagonisti del Festival Internazionale del Dramma Antico di Cipro nel mese di luglio.

Le due opere inserite nel Grecale, Le Troiane più struggente e l'Orestea più d'azione, seppur provenienti da diversi autori, sono strettamente connesse tra loro, trattandosi della presa della città di Troia a seguito della guerra dei dieci anni e dell'infelice ritorno a casa da parte dei greci vincitori... ma, la storia insegna, o almeno dovrebbe, che non ci sono vincitori in nessuna guerra. Al termine di ogni spettacolo non mancherà il nostro messaggio di pace.

Pur trattandosi di spettacoli di carattere classico non verranno meno le attualizzazioni, attraverso le musiche, i costumi senza tempo e l'adattamento del testo (seppur fedelissimo per trama e tematiche); protagonista la scenografia composta dall'elemento terra, la nostra fragile casa da proteggere e su cui costruire e ricostruire: per darne l'effetto l'Arena è stata interamente ricoperta di sabbia. ì

Le maestranze si confermano i miei fedelissimi collaboratori, prima tra tutti la costumista e scenografa Maria Scarano, mia punta di diamante, ha impiegato più di 200 metri di stoffa per la realizzazione dei costumi su misura per ognuno degli allievi attori; il reparto Make Up è affidato come sempre a Raffaella Mele che truccherà in questa occasione ben 63 volti di tutte le età; il parrucco è firmato da Ivana Sabatini; mio il disegno luci affidato alle magistrali mani di Cristian La Morgia e Domenico Zaccardi, affiancati dalla fonica di Floriano D’Angelo.

Colgo l’occasione per ringraziare inoltre il ballerino che mi ha affiancata per i momenti coreografici Salvatore Cataldo, il mio assistente Vincenzo La Verghetta e gli aiuti Sara Delle Donne e Ivan Buda e in generale tutte le famiglie coinvolte in “Giochiamo a fare Teatro…?!” che abbracciano e sostengono le iniziative da me proposte".

Sul sito web dedicato www.ilgrecalevasto.it tutte le altre informazioni, i teaser a cura dell’occhio esperto di Pierluigi Patella, le foto incantevoli di Giacinto Sirbo e le interviste agli allievi attori.

Il costo del biglietto è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per gli under 18 anni.

Le prevendite sono affidate a Punto Copia, Bar Due Pini e Wycon Cosmetics Vasto, sarà possibile acquistare i biglietti anche in botteghino prima dello spettacolo.