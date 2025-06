Al Festival delle Nazioni due nuove 'prime' per il compositore vastese Raffaele Bellafronte

Domenica 29 giugno alle ore 20:30 partirà la rassegna “I Concerti del Tempietto – Festival Musicale delle Nazioni”, al Teatro di Marcello (Chiostro di Campitelli) a Roma.

La rassegna concertistica, che durerà tutta l’estate fino al 25 settembre, punterà spesso lo sguardo, come in questo primo concerto, verso la Musica Contemporanea, sottolineando l’eclettismo e la forza espressiva dei compositori viventi.

Due nuove prime esecuzioni del compositore vastese Raffaele Bellafronte: Aliantes III e Duo Sonata per violino e chitarra daranno il via a questo importante progetto dal titolo “Between Sound and Silence” pensato e curato da MEP – Music Ensemble Publishing che si occupa in particolare della diffusione della musica del nostro tempo.

Ad interpretare le opere del compositore vastese saranno i musicisti Luca Marziali al violino e Davide Di Ienno alla chitarra.