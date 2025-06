Celebrazioni congiunte dei Santi Pietro e Paolo da parte delle rispettive comunità parrocchiali di Vasto nella giornata di venerdì 27 giugno,

In occasione dell'Anno Giubilare sono state organizzate un'inedita Processione per mare delle due statue, con imbarco al Porto di Punta Penna, e la Processione per le vie del centro cittadino dopo la solenne Messa officiata all'aperto in via Adriatica, al cospetto del Portale di San Pietro, dal Vescovo di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte.