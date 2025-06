'Musica in Borgo', a Monteodorisio il Festival delle Band Emergenti

L'Amministrazione comunale di Monteodorisio in collaborazione con Muzak eventi, promuove “Musica in Borgo”, il Festival delle Bande Emergenti.

2 luglio scadono i termini per presentare la propria candidatura inviando un inedito all'indirizzo: Ilscadono i termini per presentare la propria candidatura inviando un inedito all'indirizzo: musicainborgomonteodorisio@gmail.com .

L'evento si terrà l'11 e 12 luglio.