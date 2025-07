Don Carlo Lamelza, 25 anni di sacerdozio

Il 1° luglio 2025 ricorre il 25° anniversario dell'ordinazione presbiterale di Don Carlo Lamelza, originario di Tavenna, che esercita il suo ministero come cappellano militare al Comando Legione Carabinieri Campania a Napoli.

Con un pensiero augurale il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Mons. Claudio Palumbo, il Presbiterio, la parrocchia Santa Maria di Costantinopoli di Tavenna e tutta la Diocesi di Termoli-Larino si uniscono con grande gioia e in comunione di preghiera in questo momento speciale.

Un'occasione per lodare e ringraziare il Signore Gesù Cristo del dono della vocazione e del servizio accolto e vissuto da Don Carlo in diversi contesti in cui è stato chiamato. Un ministero di grazia, prossimità, profonda sensibilità pastorale e amore condiviso nell'assistenza e nell'accompagnamento spirituale dei militari, delle famiglie e delle comunità.