"Si ami chi può", Filippo Roma presenta il suo libro a Scerni

Si terrà sabato 5 luglio, alle ore 21.00, nel borgo storico di Scerni, la presentazione del libro "Si ami chi può" di Filippo Roma, storico volto de Le Iene e giornalista televisivo, che sarà presente alla serata.

L'evento, presentato dal sindaco Daniele Carlucci, sarà moderato da Antonio Del Furbo, blogger e fondatore di Zone d'ombra TV e prevede le letture di Jerry Mastrodomenico.

“Ringrazio il giornalista Filippo Roma e l’attore Jerry Mastrodomenico – sottolinea il sindaco Carlucci - per aver accettato l’invito e reso possibile questo momento culturale per promuovere a Scerni l’ultimo lavoro editoriale del giornalista di una famosa trasmissione televisiva. L’evento è gratuito e si terrà nel centro storico di Scerni lungo Corso De Riseis poco prima di arrivare in piazza”.

foto italiachecambia.org