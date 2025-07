'Canti e Musica al calar del Sole' sulla spiaggia di Punta Penna

Sabato 12 luglio i colori del tramonto della Spiaggia di Punta Penna e il calore del Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino da Vasto” accoglieranno i “Colori Corali” del Coro Giovanile Dauno “U. Giordano” di Foggia, diretto da Luciano Fiore.

Torna la rassegna “Canti e Musica al Calar del Sole” in un dei luoghi più significativi di Vasto, dove la musica incontra la natura, un'esperienza coinvolgente nel pieno rispetto per l’ambiente. Il Coro Giovanile Dauno accompagnerà il pubblico attraverso un viaggio tra il pop internazionale (Cohen, Kelly, Timberlake, Coldplay), italiano (Elisa, Gazzè, Fiore), e il popolare.

«Con grande entusiasmo accogliamo anche quest’anno la rassegna “Canti e Musica al Calar del Sole”, che unisce la bellezza del paesaggio naturale di Punta Penna alla forza della musica dal vivo. Un'iniziativa che – per il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - valorizza la bellezza della costa e che interpreta in modo autentico il nostro impegno per una Vasto sempre più attenta alla qualità dell’offerta artistica, al coinvolgimento delle nuove generazioni e alla promozione di eventi rispettosi dell’ambiente».

Venerdì 18 luglio saranno le “Trasfigurazioni pianistiche” di Michele Taraborelli che creeranno la magia nel tramonto, con un repertorio che andrà dalla Sonata op. 53 n° 21 “Waldstein” di Ludwig van Beethoven alla Ciaccona in re minore BWV di Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) nella trascrizione per pianoforte di Ferruccio Busoni (1866 – 1924), tracciando la rotta verso lo studio n°5 Arc en ciel (Arcobaleno) di GyörgyLigeti (1923 – 2006), brano di assoluta suggestione, approdando al “porto sicuro” di Franz Liszt (1811 – 1886) con un assaggio di una delle opere considerate al vertice del repertorio pianistico.

La rassegna si concluderà venerdì 25 luglio con il “Concerto per la pace” con Giuliano De Angelis al violoncello e Loreto Gismondi al violino. La musica vuole dare un messaggio di pace e farci riflettere. Brani originali per violino e violoncello - Reinhold MoritzevičGlière (1875 – 1956), Paolo Fradiani (1984),e dello stesso Loreto Gismondi - si alterneranno ad elaborazioni di brani di Ennio Morricone (1928 – 2020), Vittorio Monti (1868 – 1922), Beatles, Georg Friedrich Händel (1685-1759)

La direzione artistica della rassegna è di Davide Di Ienno e di Luigi Di Tullio, organizzazione Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino da Vasto” con il patrocino del Comune di Vasto, assessorato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente, Coop. Cogecstre e Riserva Naturale Punta Aderci.

Il coro Histonium fa parte delle reti Scintille Solidali, Chorus, Arca (Associazione Regionale Coro d’Abruzzo) e Feniarco.