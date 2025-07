Sabato 12 luglio, alle ore 21.30 in piazza Barbacani a Vasto, nell'ambito dell'edizione 2025 della rassegna culturale estiva “Scrittori in Piazza”, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Anna Tosone dal titolo Caduti dal Cielo - Una storia vera, edito da Einaudi Ragazzi in collaborazione con Nuova Libreria, associazione culturale Liber e Comune di Vasto.

Ispirato a una storia vera, è un romanzo intenso che racconta il coraggio, la resistenza e il legame profondo tra l’uomo e la natura.