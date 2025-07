'Musica a Palazzo', buon inizio. Mercoledì a Vasto l'Ensemble Micrologus di Assisi

E’ in corso l’edizione 2025 di “Musica a Palazzo – Incontri di Musica Antica”, proposta culturale a cura dell’Associazione di Cultura Musicale Coro Polifonico Stella Maris, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto.

Grande apprezzamento e presenza di pubblico già per il primo appuntamento dell’8 luglio scorso a Palazzo d’Avalos che ha visto protagonista l’Ensemble Stella Nova con l’esecuzione di interessanti programmi di musica medievale al termine delle visite guidate.

Pregevole il prossimo appuntamento: mercoledi 16 Luglio dal titolo “Rivoluzione Ars Nova” con il Concerto di Musica Medievale che vedrà di scena, alle ore 21,30 al Teatro Rossetti, l'Ensemble Micrologus di Assisi. Un concerto speciale e unico con l’Ensemble Micrologus, il più longevo nella riproposizione della musica medievale. Dopo oltre 40 anni di attività, continua a trovare nuovi percorsi e nuove modalità di interpretazione, catalizzando un numero crescente di ascoltatori e appassionati, con concerti in Italia e nel resto del mondo. Fondato nel 1984 dai

musicisti umbri Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo, insieme con Adolfo Broegg (1961-2006), ha creato oltre 60 diversi spettacoli (alcuni in forma teatrale con scene e costumi) - registrato 28 cd. La capacità di relazionarsi alle varie forme di performance, ha consentito al Micrologus di collaborare anche con musicisti di altre estrazioni culturali, realizzando incisioni e concerti con musicisti del calibro di Daniele Sepe, Ramberto Ciammarughi, il Banco del Mutuo Soccorso, Giovanna Marini e altri.

«Siamo orgogliosi di offrire alla nostra comunità e ai visitatori un evento che coniuga – dichiara il sindaco Francesco Menna - cultura, bellezza e storia. La musica antica ha il potere di riportarci alle radici della nostra identità, e lo fa in modo autentico e coinvolgente. Ringraziamo tutti coloro che rendono possibile questa iniziativa, segno concreto del nostro impegno per una proposta culturale di qualità».

«Questa rassegna rappresenta un punto di forza dell’estate culturale cittadina – sottolinea l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta -. Coniugare l’arte musicale con i luoghi storici del nostro territorio valorizza in modo virtuoso il patrimonio locale e favorisce un turismo colto, rispettoso e attento. È un’occasione di crescita culturale e di bellezza per tutti».

«I periodi storico-musicali del Medioevo e del Rinascimento, tra i tanti stili e generi percorsi nel canto corale, sono da sempre prediletti dal nostro Direttore M° Paola Stivaletta. In occasione degli eventi a cui il coro partecipa – ha concluso il presidente del Coro Polifonico Stella Maris Vittorio Melone - ha eseguito da sempre brani di autori di musica antica. Anche i programmi dei nostri spettacoli estivi, a partire dalla nostra rappresentazione “Solstizio d’Estate”, prevedono l’esecuzione di brani di musica medievale e rinascimentale per cui abbiamo ritenuto di rendere questi progetti più organici e fruibili proponendoli nell’unico cartellone di “Musica a Palazzo - Incontri di musica antica”. Ringraziamo il sindaco e l’Amministrazione comunale, e in particolare l’assessore Della Gatta per aver patrocinato questo nostro importante progetto».

Per le visite guidate con concerto dell’Ensemble Stella Nova del 22 luglio e 7 agosto prenotazioni presso Segreteria Palazzo d’Avalos 334 3407240 - 0873 367773 (in orario di apertura)

www.museipalazzodavalos.it

Facebook: Palazzo d’Avalos – Meraviglia d’Abruzzo

Ingresso gratuito per tutti gli eventi.