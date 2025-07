Notte Fucsia a Montenero, piazza della LibertÃ  gremita per Serena Brancale

Una serata di festa e una Notte Fucsia da ricordare a Montero di Bisaccia.

Gli amministratori comunali esprimono soddisfazione per la straordinaria partecipazione di pubblico registrata in occasione della festa e del concerto gratuito di Serena Brancale, che hanno animato la serata di ieri sera in una gremita Piazza della Libertà.

Gratitudine al pubblico presente, alle forze dell'ordine, alla Pro Loco Frentana e ai suoi volontari, agli sponsor, alla Muzak Eventi, ai gruppi di Protezione Civile, alle associazioni e tutti quanti si sono prodigati e impegnati per la buona riuscita dell'evento.

Servizio Ercole d'Ercole