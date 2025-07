'ConTatto. Io, il buio e la fisioterapia', Paolo Boccia racconta la sua storia di vita a San Salvo

Il Comune di San Salvo ospita Paolo Boccia: un incontro tra cultura, energia, resilienza e umanità.

L’Assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo è lieto di invitare la cittadinanza alla presentazione del libro “ConTatto. Io, il buio e la fisioterapia” di Paolo Boccia, che si terrà sabato 26 luglio alle ore 19 nella cornice della Porta della Terra – Sala Leone Balduzzi, in piazza San Vitale.

L’evento sarà moderato da Marianna Della Penna, che dialogherà con l’autore, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere da vicino una storia toccante e profondamente umana.

Il libro “ConTatto”, edito da Le Lettere, è molto più di un’autobiografia professionale. È un percorso di vita che attraversa il buio della cecità, sopraggiunta a seguito di un incidente nel 1984, e illumina il lettore con un messaggio potente di resilienza, ottimismo e forza interiore. Paolo Boccia, fisioterapista non vedente, racconta senza filtri il suo cammino personale e professionale, fatto di ascolto, empatia ed energia, elementi imprescindibili nel suo modo di concepire la riabilitazione.

L’opera rappresenta un esempio concreto di come le difficoltà possano diventare strumenti di crescita e come il contatto umano, inteso nel suo significato più profondo, possa trasformare le relazioni terapeutiche in esperienze di vita.

Biografia dell'autore

Paolo Boccia, nato a Firenze nel 1968 da genitori del sud, ha perso la vista all’età di 16 anni in seguito a un incidente. Laureatosi in fisioterapia, esercita la professione dal 1990 presso l’ospedale CTO di Firenze. Appassionato di musica, auto, viaggi e animali, in particolare cani, ha sempre coltivato numerose passioni, tra cui quella per la radio, dove ha esordito giovanissimo come speaker. Nel 1991 ha fondato l’agenzia di management Master Star. Dopo il successo della sua prima autobiografia Dal mio punto di vista, torna a raccontarsi con “ConTatto”, un’opera che coniuga esperienza professionale e riflessione esistenziale.

Un appuntamento da non perdere.

L’incontro con Paolo Boccia, che conosce bene il nostro territorio avendo passato gran parte della sua gioventù tra Cupello, San Salvo e Vasto, sarà un momento di condivisione autentica e ispirazione, capace di arricchire profondamente chi ascolta. Un evento che celebra la forza dello spirito umano, promosso con orgoglio dall’Assessorato alla Cultura e dal Comune di San Salvo che ha patrocinato l’evento.

L'ingresso è libero.